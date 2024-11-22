Министр проконтролировал этап учений МВД на территории исправительной колонии

Ранее мы писали о том, что 35-летняя жительница Гродно доверилась ясновидящей из соцсетей и отдала ей за снятие сглаза более 11 тысяч белорусских рублей (что было дальше — вот тут про это). Рассказывали мы и о ДТП в Минске: грузовик «МАЗ» перевернулся из-за того, что 42-летний водитель хотел избежать наезда на внезапно выскочившую на дорогу косулю (читать далее вот тут).