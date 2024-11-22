Министр проконтролировал этап учений МВД на территории исправительной колонии

Глава МВД Иван Кубраков проконтролировал очередной этап учений, который прошел на территории исправительной колонии. Помимо Кубракова за данным этапом учений наблюдали глава СК Дмитрий Гора, командующий внутренними войсками Николай Карпенков.
«В ходе тренировки свои навыки продемонстрировала сводная группировка, в которую вошли представители различных подразделений», — резюмировали правоохранители.
Также силовики добавили, что в ходе очередного этапа учений «изучен и проанализирован зарубежный опыт реагирования на массовые беспорядки в исправительных учреждениях, сделаны соответствующие выводы. Главная задача — не допустить подобного в нашей стране».
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