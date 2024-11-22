Сколько осадков выпало в Алматы и когда они прекратятся

По состоянию на 09:00, как уточнили в акимате, в южной столице выпало 4 мм осадков, на Шымбулаке — 0,5 см снега.
В дневной период задействовано 565 единиц спецтехники и 1069 дорожных рабочих. Организовано дежурство 32 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами для предотвращения засорений арычных переходов и ликвидации локальных подтоплений.
По информации оперативного дежурного по ЧС, подтоплений не зафиксировано. В целях предупреждения гололедных явлений силами 120 пескоразбрасывателей производится посыпка противогололедных материалов в верхней части Бостандыкского и Медеуского районов.
По состоянию на 09:00 использовано 55 тонн. С 5:00 силами 30 машин «Эпока» произведена обработка дорог жидкими противогололедными реагентами в верхних районах города (дороги на Медеу, Шымбулак. Бутаковку, ВОАД, Садыкова, Аскарова, Дулати и так далее). Использовано 85 куб. м противогололедного раствора.
«По информации РГП “Казгидромет”, основные осадки завершатся до 10:00. Далее без существенных осадков. Температура воздуха днем +2…+4 °С».