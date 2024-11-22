Сколько осадков выпало в Алматы и когда они прекратятся

В Алматы с 00:00 22 ноября 2024 года с перерывами пошел дождь, который перешел в мокрый снег с 05:00 в горных и предгорных районах и с 07:00 — в городе. В акимате мегаполиса рассказали, сколько техники и рабочих обеспечивают безопасность на дорогах, сообщает Zakon.kz.