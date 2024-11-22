Увеличен срок службы изделий из сплава никелида титана

«Наноструктурирование сплава методом ротационной ковки и его последующий отжиг обеспечивает смену доминирующих механизмов износа и повышение износостойкости более чем на 45% относительно исходного крупнозернистого состояния. При этом на 40% увеличивается твердость и почти на 20% уменьшается коэффициент трения. Полученный результат доказывает возможность существенного увеличения срока службы изделий из сплава TiNi, подвергающихся трибомеханическим воздействиям при эксплуатации», — сказал один из авторов работы, профессор кафедры теоретической и экспериментальной физики Тамбовского госуниверситета Александр Дмитриевский.