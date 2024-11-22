Увеличен срок службы изделий из сплава никелида титана

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Срок службы одного из наиболее широко используемых сплавов с эффектом памяти формы — никелида титана TiNi — увеличили с помощью наноструктурирования. Также получилось увеличить твердость и снизить коэффициент трения, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
Сплавы никелида титана используются в автомобильной промышленности, авиации, робототехнике и медицине, где от изделий требуются особых механических свойств и высоких триботехнических показателей (взаимодействия твердых тел между собой). Ученые сравнили микроструктуру, фазовый и элементный состав, механические и трибологические свойств сплава в исходном крупнозернистом состоянии с состоянием с наноструктурой, сформированной интенсивной пластической деформацией методом ротационной ковки.
«Наноструктурирование сплава методом ротационной ковки и его последующий отжиг обеспечивает смену доминирующих механизмов износа и повышение износостойкости более чем на 45% относительно исходного крупнозернистого состояния. При этом на 40% увеличивается твердость и почти на 20% уменьшается коэффициент трения. Полученный результат доказывает возможность существенного увеличения срока службы изделий из сплава TiNi, подвергающихся трибомеханическим воздействиям при эксплуатации», — сказал один из авторов работы, профессор кафедры теоретической и экспериментальной физики Тамбовского госуниверситета Александр Дмитриевский.
Исследование проводили ученые Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина совместно с учеными из университета МИСИС и институтом машиноведения им. А. А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН). Отмечается, что дизайн микро- и наноструктуры такого сплава позволяет и дальше развивать технологии и инновации в различных областях.