На Дону из-за печного отопления произошло два пожара

Первый пожар случился в хуторе Антиповском. Там хозяин дома сам обнаружил возгорание на площади один квадратный метр. Огонь незамедлительно потушили девять сотрудников МЧС и две единицы техники, пожара удалось избежать. Как оказалось, очагом возгорания стала кирпичная печь на твердом топливе.