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На Дону из-за печного отопления произошло два пожара

В хуторе и станице Ростовской области из-за печи сгорела летняя кухня, загорелся дом.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области произошло два пожара из-за печного отопления. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

Первый пожар случился в хуторе Антиповском. Там хозяин дома сам обнаружил возгорание на площади один квадратный метр. Огонь незамедлительно потушили девять сотрудников МЧС и две единицы техники, пожара удалось избежать. Как оказалось, очагом возгорания стала кирпичная печь на твердом топливе.

Второй пожар произошел в станице Кочетовской. Там сгорела летняя кухня из-за неисправного дымохода. Возгорание на площади 12 квадратных метров потушили восемь пожарных и две спецмашины. К счастью, никто не пострадал.