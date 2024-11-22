В Красноярском крае хотят расширить меры поддержки многодетных семей. Об этом рассказали в региональном Правительстве. На сессии парламентарии рассмотрели два законопроекта, которые относятся к мерам соцподдержки многодетных.
Так, в регионе вырастет размер единовременного ежегодного пособия на школьников из многодетных семей и учеников, у которых оба родителя — инвалиды. В планах с января 2025 года увеличить размер выплаты до десяти тысяч рублей. Также к этой сумме прибавится районный коэффициент.
Ещё депутаты предложили внести дополнения в закон «О социальных выплатах многодетным гражданам на приобретение земельного участка и улучшение жилищных условий». Планируется, что семьи, которые стоят в очереди на получение земельного участка более десяти лет, смогут получить сертификат без учёта критерия нуждаемости в улучшении жилья.
Отметим, что размер сертификата в 2024 году — 194 тысячи рублей. Сейчас для его получения семья должна не менее трех лет простоять в очереди и быть признанной нуждающейся в улучшении жилищных условий.
Если все изменения примут во втором чтении, то законопроекты вступят в силу с 1 января 2025 года.