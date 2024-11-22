В Красноярском крае хотят расширить меры поддержки многодетных семей

Так, в регионе вырастет размер единовременного ежегодного пособия на школьников из многодетных семей и учеников, у которых оба родителя — инвалиды. В планах с января 2025 года увеличить размер выплаты до десяти тысяч рублей. Также к этой сумме прибавится районный коэффициент.