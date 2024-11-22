Ольга Чемоданова назвала три района Минска, где проживает больше всего молодежи

Первое место — у Фрунзенского района: здесь на начало 2024 года проживало 96 102 человека в возрасте от 14 до 31 года. Далее следует Московский район — 78 800 человек, на третьей позиции Заводской район, молодежи там 55 472 человека. Замыкает рейтинг Партизанский район: 25 644 человека.