В Соликамске на Соляной версте установили «Портал времени»

В Соликамске на месте утраченной часовни установили новый арт-объект. «Портал времени» в виде шестиметровой рамы станет украшением Соляной версты.
В администрации Соликамского городского округа пояснили, арт-объект символизирует память о защитниках города от набегов вогулов. «Портал времени» у Богоявленской церкви создал священник, отец Роман Щедров. Он его выполнил из лиственницы, которую специально состарил.
В 2025 году окружные власти планируют провести благоустройство территории «Портала времени» — обустроят площадку и дорожки.
Арт-объект появился в рамках проекта «Туристский код. Центр города», который стал победителем федерального проекта «Развитие туристской инфраструктуры».
В Соликамске оборудуют архитектурную подсветку фасадов объектов культурного наследия. Проект реализуют до конца года в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».