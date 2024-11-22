В волгоградском Роспотребнадзоре ответили на популярные вопросы о питании детей

Так, многим родителям интересно, почему школьникам нельзя пропускать завтрак. По словам экспертов, при утреннем приеме пищи ребенок получает энергию для учебы. Также благодаря этому активизируется работа пищеварительного тракта.
У детей, которые постоянно пропускают завтрак, ухудшается иммунитет, они чаще болеют простудными заболеваниями, у них повышается риск развития заболеваний органов пищеварения и набора лишнего веса из-за перекусов.
Специалисты объяснили, почему детям не рекомендуется перекусывать сладким. Такая привычка может привести к набору веса. Кроме того, сладости перебивают аппетит и ставят под угрозу полноценный прием пищи. Эти продукты лучше заменить фруктами, ягодами, орехами и сухофруктами.
Напомнили волгоградцам и о том, что детям нельзя употреблять пищу при просмотре телевизора и смартфона. Доказано, что использование электронных устройств во время еды связано с увеличением количества потребляемых калорий. При этом малыши, отвлекаясь на мультфильмы, не всегда пережевывают пищу тщательно. Из-за этого может развиться несварение и расстройство желудка.
Как сообщили специалисты регуправления Роспотребнадзора, наиболее предпочтительными способами обработки пищевых продуктов для детей считаются тушение, варка, приготовление на пару, запекание, пассерование, припускание.