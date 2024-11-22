В волгоградском Роспотребнадзоре ответили на популярные вопросы о питании детей

Напомнили волгоградцам и о том, что детям нельзя употреблять пищу при просмотре телевизора и смартфона. Доказано, что использование электронных устройств во время еды связано с увеличением количества потребляемых калорий. При этом малыши, отвлекаясь на мультфильмы, не всегда пережевывают пищу тщательно. Из-за этого может развиться несварение и расстройство желудка.