Пермяков призвали помочь решить спор из-за известного товарного знака

Напомним, спор об авторских правах на товарный знак «Счастье не за горами» разгорелся весной 2023 года, когда его зарегистрировал бизнесмен из Нытвы. Он планировал выпускать одежду и обувь с этой фразой, а ещё хотел, чтобы сувенирные лавки платили ему за продажу сувениров с надписью «Счастье не за горами». Против этого выступил художник Борис Матросов — создатель арт-объекта с аналогичной фразой. Он требует отозвать права у бизнесмена.