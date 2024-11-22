Пермяков призвали помочь решить спор из-за известного товарного знака

Пермяки могут помочь решить спор из-за известного товарного знака «Счастье не за горами», сообщили в адвокатском бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнёры».
Горожан призвали стать «виртуальными присяжными». Для этого необходимо принять участие в соцопросе. Его организаторы сообщили, что на это уйдёт около двух минут.
Пермякам предстоит ответить на вопрос о том, с чем у них ассоциируется товарный знак «Счастье не за горами», а также сообщить информацию о возрасте, стране проживания и так далее.
Пройти опрос можно здесь.
Напомним, спор об авторских правах на товарный знак «Счастье не за горами» разгорелся весной 2023 года, когда его зарегистрировал бизнесмен из Нытвы. Он планировал выпускать одежду и обувь с этой фразой, а ещё хотел, чтобы сувенирные лавки платили ему за продажу сувениров с надписью «Счастье не за горами». Против этого выступил художник Борис Матросов — создатель арт-объекта с аналогичной фразой. Он требует отозвать права у бизнесмена.