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Более 25 улиц Краснодара останутся без света 22 ноября

Более 25 улиц Краснодара останутся без света 22 ноября, сообщает ЕДДС.

В пятницу специалисты проведут плановое отключение электроэнергии.

С 09:00 до 12:00 будет отключена подача электричества по адресам:

Рождественская набережная, 23.

С 09:00 до 14:00 по адресам:

Гоголя, 45, 51, 52, 53, 55.

Октябрьская, 88, 90/1.

С 09:00 до 15:00 по адресам:

Красных партизан, 222, 228, 232, 232/3, 234, 531.

Калинина, 329, 331, 458, 458/1, 464.

Фрунзе, 178.

Кирова, 139, 143, 151.

Калинина, 329, 331, 458, 458/1, 464.

Аэродромная, 21, 37, 43, 51.

Гаражный 2 пр., 1/1, 3, 236/14.

Бабушкина, 230, 232, 273, 283, 283/2, 291.

С 09:00 до 15:30 по адресам:

Ставропольская, 208, 210/1, 212, 212/1, 212/5, 214.

Осипенко, 129/а, 130, 143.

Ким, 147.

Володарского, 2, 10, 10/Б.

Щорса, 1, 7.

Короленко, 8.

С 09:00 до 17:00 по адресам:

Красная, 109.

Взлетная, 1/1, 2/4.

Дзержинского, 161/1.

Куликово Поле, 25, 25/2, 29, 33.

Ратной Славы, 33, 54.

С 13:00 до 15:00 по адресам:

Совхозная, 5.

С 21:00 22 ноября по 6:00 23 ноября света не будет по адресам:

Сормовская, 12/10.

Средняя, 40.

Первомайская, 4.

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