Более 25 улиц Краснодара останутся без света 22 ноября

В пятницу специалисты проведут плановое отключение электроэнергии.
С 09:00 до 12:00 будет отключена подача электричества по адресам:
Рождественская набережная, 23.
С 09:00 до 14:00 по адресам:
Гоголя, 45, 51, 52, 53, 55.
Октябрьская, 88, 90/1.
С 09:00 до 15:00 по адресам:
Красных партизан, 222, 228, 232, 232/3, 234, 531.
Калинина, 329, 331, 458, 458/1, 464.
Фрунзе, 178.
Кирова, 139, 143, 151.
Калинина, 329, 331, 458, 458/1, 464.
Аэродромная, 21, 37, 43, 51.
Гаражный 2 пр., 1/1, 3, 236/14.
Бабушкина, 230, 232, 273, 283, 283/2, 291.
С 09:00 до 15:30 по адресам:
Ставропольская, 208, 210/1, 212, 212/1, 212/5, 214.
Осипенко, 129/а, 130, 143.
Ким, 147.
Володарского, 2, 10, 10/Б.
Щорса, 1, 7.
Короленко, 8.
С 09:00 до 17:00 по адресам:
Красная, 109.
Взлетная, 1/1, 2/4.
Дзержинского, 161/1.
Куликово Поле, 25, 25/2, 29, 33.
Ратной Славы, 33, 54.
С 13:00 до 15:00 по адресам:
Совхозная, 5.
С 21:00 22 ноября по 6:00 23 ноября света не будет по адресам:
Сормовская, 12/10.
Средняя, 40.
Первомайская, 4.