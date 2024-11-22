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На «зебре» в Уфе подростка госпитализировали после наезда Hyundai Sonata

В Уфе 15-летнего мальчика на пешеходном переходе сбила иномарка.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 21 ноября, в ДТП пострадал подросток. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась напротив дома № 37 по улице Гвардейская. 31-летний мужчина за рулем Hyundai Sonata сбил 15-летнего мальчика, который пересекал дорогу по пешеходному переходу со светофором. В результате происшествия юноша получил различные травмы, его госпитализировали.

По факту инцидента началось разбирательство.

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