В Оханске прокуратура отменила сделку по продаже 160 тысяч кв. метров земли

Управление экономического развития Оханского округа заключило с предпринимателем договоры купли-продажи участков из категории земель сельскохозяйственного назначения. При совершении сделки ведомство не учло установленный законом запрет на продажу находящихся в государственной или муниципальной собственности участков. Их могут передать только в аренду.