В Оханске прокуратура отменила сделку по продаже 160 тысяч кв. метров земли

Прокуратура Оханского района завершила проверку соблюдения земельного законодательства администрацией городского округа. Надзорный орган установил, что предпринимателю продали более 160 тыс. кв. метров земли, предназначенной только для передачи в аренду.
Управление экономического развития Оханского округа заключило с предпринимателем договоры купли-продажи участков из категории земель сельскохозяйственного назначения. При совершении сделки ведомство не учло установленный законом запрет на продажу находящихся в государственной или муниципальной собственности участков. Их могут передать только в аренду.
По итогам проверки прокурор обратился в суд с требованием признать совершенные сделки недействительными. По информации краевой прокуратуры, суд требования прокурора удовлетворил, его решение исполнено.