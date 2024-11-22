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В Оханске прокуратура отменила сделку по продаже 160 тысяч кв. метров земли

Администрация округа продала земельный участок, предназначенный для аренды.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Оханского района завершила проверку соблюдения земельного законодательства администрацией городского округа. Надзорный орган установил, что предпринимателю продали более 160 тыс. кв. метров земли, предназначенной только для передачи в аренду.

Управление экономического развития Оханского округа заключило с предпринимателем договоры купли-продажи участков из категории земель сельскохозяйственного назначения. При совершении сделки ведомство не учло установленный законом запрет на продажу находящихся в государственной или муниципальной собственности участков. Их могут передать только в аренду.

По итогам проверки прокурор обратился в суд с требованием признать совершенные сделки недействительными. По информации краевой прокуратуры, суд требования прокурора удовлетворил, его решение исполнено.

Прокуратура