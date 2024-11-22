Главные новости 22 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 22 ноября 2024 года.
Выступление Владимира Путина вызвало ажиотаж в зарубежных СМИ
Телеобращение президента России Владимира Путина 21 ноября привлекло внимание западных СМИ. Ведущие издания анализируют речь российского лидера и публикуют мнения экспертов и политиков на этот счет.
С экс-замминистра обороны Иванова требуют взыскать 4,2 млрд рублей
Гражданские иски с требованием взыскать свыше 4 млрд руб. с бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова подали компания «Оборонстрой» и банк «Интеркоммерц». Обе организации признаны потерпевшими по уголовному делу о растрате и отмывании средств.
В Казахстане усиливают меры безопасности из-за эскалации на Украине
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить безопасность гражданских и военных объектов. Такое распоряжение глава республики дал после применения Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешек».
Стоимость биткойна обновила исторический максимум
По данным площадки Binance, стоимость биткойна превысила 99 тыс. долларов. Эксперты предполагают, что криптовалюта может продолжить рост.
Дональд Трамп выдвинул на пост генпрокурора США своего адвоката
Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру экс-прокурора Флориды Пэм Бонди на пост генерального прокурора США и главы Минюста. Ранее адвокат представляла сторону защиты республиканца в период судебных разбирательств по поводу импичмента.