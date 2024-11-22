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Главные новости 22 ноября 2024 года

Последние новости за сегодня — 22 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 22 ноября 2024 года.

Выступление Владимира Путина вызвало ажиотаж в зарубежных СМИ

Источник: РИА "Новости"

Телеобращение президента России Владимира Путина 21 ноября привлекло внимание западных СМИ. Ведущие издания анализируют речь российского лидера и публикуют мнения экспертов и политиков на этот счет.

С экс-замминистра обороны Иванова требуют взыскать 4,2 млрд рублей

Гражданские иски с требованием взыскать свыше 4 млрд руб. с бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова подали компания «Оборонстрой» и банк «Интеркоммерц». Обе организации признаны потерпевшими по уголовному делу о растрате и отмывании средств.

В Казахстане усиливают меры безопасности из-за эскалации на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить безопасность гражданских и военных объектов. Такое распоряжение глава республики дал после применения Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешек».

Стоимость биткойна обновила исторический максимум

Источник: Reuters

По данным площадки Binance, стоимость биткойна превысила 99 тыс. долларов. Эксперты предполагают, что криптовалюта может продолжить рост.

Дональд Трамп выдвинул на пост генпрокурора США своего адвоката

Источник: Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру экс-прокурора Флориды Пэм Бонди на пост генерального прокурора США и главы Минюста. Ранее адвокат представляла сторону защиты республиканца в период судебных разбирательств по поводу импичмента.