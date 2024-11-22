В Узбекистане каждый четверг объявлен «Днем физической культуры и спорта»

Было отмечено, что на сегодняшний день в рамках стратегии «Узбекистан — 2030» и государственной программы Года поддержки молодежи и бизнеса создаются широкие возможности для молодого поколения. Более 10 миллионов человек занимаются массовым спортом. Во всех регионах, в образовательных и трудовых коллективах проводятся различные соревнования.
В государственной программе определены задачи по дальнейшему развитию и популяризации командных видов спорта. В соответствии с этим разработан ряд мер.
Например, предлагается организовать соревнования по командным видам спорта «Махаллинская лига» и «Школьная лига». Предусматривается создание в государственных высших учебных заведениях спортивных клубов, проведение между ними таких соревнований, как «Студенческая лига», «Кубок министра» и «Кубок ректора».
Будут поддерживаться национальные лиги по командным видам спорта. При местных хокимиятах создадут региональные спортивные клубы. Будет организована работа по выявлению, отбору и селекции талантливой молодежи на базе электронной системы «ERP Sport».
Уделено внимание вопросам создания дополнительных условий для регулярных занятий молодежи спортом.
«Согласно предложению, каждый четверг недели будет определен как “День физической культуры и спорта”. В зависимости от количества привлеченной молодежи и достигнутых результатов работникам спортивных школ будут выплачиваться надбавки. Также с учетом имеющейся инфраструктуры учреждения будут постепенно специализированы на определенные виды спорта».
Кроме того, в спортивных школах будет введена должность тренера-селекционера по массовому спорту, за которым закрепят до пяти махаллей и образовательных учреждений. Будут дополнительно поощряться тренеры, организовавшие кружки в махаллях.
Президент подчеркнул, что спорт является важным направлением государственной молодежной политики, и высказал свое мнение о расширении возможностей на местах, воспитании молодого поколения всесторонне развитыми личностями.