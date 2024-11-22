В Узбекистане каждый четверг объявлен «Днем физической культуры и спорта»

Было отмечено, что на сегодняшний день в рамках стратегии «Узбекистан — 2030» и государственной программы Года поддержки молодежи и бизнеса создаются широкие возможности для молодого поколения. Более 10 миллионов человек занимаются массовым спортом. Во всех регионах, в образовательных и трудовых коллективах проводятся различные соревнования.