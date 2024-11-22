Лукашенко обратился к главному муфтию Беларуси, сказав о согласии в стране

Ранее мы писали о том, что стало известно, в каком районе Минска проживает больше всего молодежи — об этом рассказала Ольга Чемоданова (здесь пишем про это). Рассказывали мы и о том, что в МНС опубликовали детальный перечень популярных услуг, которые зачтут за профдеятельность в Беларуси (читать далее тут).