Лукашенко обратился к главному муфтию Беларуси, сказав о согласии в стране

Президент Александр Лукашенко поздравил главного муфтия Беларуси Абу-Бекира Шабановича с 85-летием, сказав о этноконфессиональном согласии. Как сообщили в пресс-службе президента Беларуси, Александр Лукашенко направил поздравление в адрес председателя мусульманского религиозного объединения республики муфтия Абу-Бекира Шабановича по случаю его 85-летия.
Лукашенко подчеркнул, что многолетняя деятельность Абу-Бекира Шабановича вносит достойный вклад в укрепление этноконфессионального согласия в Беларуси, консолидацию общества на основе высоких нравственных ценностей и общечеловеческих идеалов добра.
«Благодаря мудрости и справедливости Вы стали духовным лидером мусульманского объединения Беларуси и наставником для тысяч верующих», — отметил президент.
Лукашенко пожелал Абу-Бекиру Шабановичу крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших успехов в его благородной миссии.
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