В Шахтах загорелся жилой дом

В поселке Мирный в Шахтах произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
Как сообщили в ведомстве, пожар вспыхнул в доме на переулке Юношеском, 56. Сообщение о возгорании на пульт управления поступило около 6:30. На место незамедлительно выехали 20 пожарных и пять единиц техники. И спустя час, в 7:28, удалось ликвидировать открытое горение на площади сто квадратных метров.
Как сообщили в МЧС, пострадавших и эвакуированных нет.
Напомним, в Ростовской области из-за печного отопления произошло два пожара. Один из них случился в хуторе Антиповском. Там владелец дома сам заметил возгорание на площади один квадратный метр и вызвал пожарных. Второй пожар произошел в станице Кочетовской. Из-за неисправного дымохода сгорела летняя кухня.