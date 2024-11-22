В Шахтах загорелся жилой дом

Как сообщили в ведомстве, пожар вспыхнул в доме на переулке Юношеском, 56. Сообщение о возгорании на пульт управления поступило около 6:30. На место незамедлительно выехали 20 пожарных и пять единиц техники. И спустя час, в 7:28, удалось ликвидировать открытое горение на площади сто квадратных метров.