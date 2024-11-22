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В Шахтах загорелся жилой дом

В Ростовской области пожарные ликвидировали открытое горение в частном доме.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Мирный в Шахтах произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Как сообщили в ведомстве, пожар вспыхнул в доме на переулке Юношеском, 56. Сообщение о возгорании на пульт управления поступило около 6:30. На место незамедлительно выехали 20 пожарных и пять единиц техники. И спустя час, в 7:28, удалось ликвидировать открытое горение на площади сто квадратных метров.

Как сообщили в МЧС, пострадавших и эвакуированных нет.

Напомним, в Ростовской области из-за печного отопления произошло два пожара. Один из них случился в хуторе Антиповском. Там владелец дома сам заметил возгорание на площади один квадратный метр и вызвал пожарных. Второй пожар произошел в станице Кочетовской. Из-за неисправного дымохода сгорела летняя кухня.