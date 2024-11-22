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Расписание грузовой переправы Самара — Рождествено изменится с 26 ноября

С 26 ноября паромы по маршруту Самара — Рождествено начнут ходить реже.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре опубликовали обновленное время движения паромов по маршруту Октябрьский спуск — Рождествено. Суда начнут курсировать реже с 26 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.

«В зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока в расписании могут возникнуть изменения интервалов движения судов», — предупредили в СРПП.

Теперь количество рейсов сократится с трех до двух в день. Паромы из Самары будут отправляться в 08:00 и 16:00, а из Рождествено — в 06:00 и 14:00.

Напомним, с 25 ноября изменится и расписание теплоходов по этому маршруту. Число рейсов также уменьшат.