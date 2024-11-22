В Большехехцирском заповеднике медведи не могут залечь спать

Медведи в Большехехцирском заповеднике еще не залегли в спячку, теплый ноябрь с его оттепелями и бесснежьем не дает им этого сделать.
На прошлой неделе в Казакевичево пограничники выехали на сработку системы по поводу нарушения государственной границы. Оказывается, на инженерно-техническое сооружение набрел медведь, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». А вот на севере, в Охотском, Аяно-Майском районах, косолапые уже крепко спят. Там наступили холода. Строгих сроков, когда медведи впадают в спячку, нет. Всё зависит от погоды. Они ждут хороших морозов и снега.
А что делать медведям, если зима бесснежная?
— Особенность нашей природы — завальные зимы, то есть как раз многоснежные, — рассказывает научный сотрудник отдела природы Гродековского музея Константин Шайдуров. — В тайге всегда есть снег, и его много. Особенно в горных районах нашего края. Медведь, как правило, чувствует приближение ненастья и ночью укладывается в заранее приготовленную берлогу. А когда начинается пурга — самое время отходить ко сну. Это делается для того, чтобы снег скрыл его следы. Так что медведя не так-то просто найти. Гималайский медведь берлоги устраивает на деревьях, ищет дуплистые липы, кедры и там обустраивается. Бурый — роет себе яму на северной сторонке склона, где больше снега. А весной, когда солнце пригревает, на южных склонах образуются большие проталины и появляются первоцветы, на северных начинает таять снег.
Ключевая фраза: Медведю становится не очень уютно, медведь понимает, что пора выходить из берлоги. Он переваливает с северного склона на южный, там уже есть еда. Вот так в природе всё мудро устроено!
— У бурых медведей есть еще верховые берлоги, — говорит Константин Шайдуров. — Они могут зайти в еловое мелколесье, в темный хвойник, и, сделав матрасик и подушку из веток под густой разлапистой елью, улечься спать. Это позволяют себе медведи, которые нагуляли много жира.
Медведь-самец — зверь-одиночка. А вот с самкой могут залечь спать прошлогодние медвежата-пестуны и нынешнего года. Может появиться еще и новое потомство. Так что у них могут быть большие семейные берлоги — по два-три постояльца.
Нынче год выдался благополучный, еды в тайге было достаточно. Ученые отмечали большие запасы кедрового ореха, лещины, хороший урожай желудя, так что медведи наелись. А потому зима должна быть спокойной. Медведей-шатунов в тайге не будет.