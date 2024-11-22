В Большехехцирском заповеднике медведи не могут залечь спать

— Особенность нашей природы — завальные зимы, то есть как раз многоснежные, — рассказывает научный сотрудник отдела природы Гродековского музея Константин Шайдуров. — В тайге всегда есть снег, и его много. Особенно в горных районах нашего края. Медведь, как правило, чувствует приближение ненастья и ночью укладывается в заранее приготовленную берлогу. А когда начинается пурга — самое время отходить ко сну. Это делается для того, чтобы снег скрыл его следы. Так что медведя не так-то просто найти. Гималайский медведь берлоги устраивает на деревьях, ищет дуплистые липы, кедры и там обустраивается. Бурый — роет себе яму на северной сторонке склона, где больше снега. А весной, когда солнце пригревает, на южных склонах образуются большие проталины и появляются первоцветы, на северных начинает таять снег.