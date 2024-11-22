Последний день рабочей недели, может испортить только отсутствие света в доме: Сотни жителей Кишинева останутся без электричества — публикуем адреса

Отключения электричества запланированы сегодня в трёх секторах столицы.
Список адресов:
Ботаника:
Ул. Ашхабад, 6/1, 49, Минск, 1, 1A, Мунчешть, 95−97, 115−117, 166, 168, 170, 170/2, 172, 238, 999, Пандурилор, 2, 4 — с 08:50 до 17:00.
Буюканы:
Ул. А. Маринеску, 28 — с 09:50 до 17:00.
Рышкановка:
Ул. Албишоара, 72/2, 72/3, 76/1, Крамей, 11−13, 22, пер. 3 Крамей, 4, 9, 15, 9, 16−30, И. Заикин, 58, 64, 70−84, M. луй Бурчел, 9, 23, 27, 35, 35A, 39−51 — с 09:00 до 17:00.
пригород Дурлешты:
ул. Ателиерилор, Кэприяна, Картуша, Дурлешты, Григоре Уреке, Николае Тестемицяну, ул. Николае Тестемицяну 2 частично, в промежутке времени с
Дурлешты: ул. Александру Маринеску, Деалул Морилор, Дурлешты, Гайдукул Тобулток, Шоймилор частично, в промежутке времени с 09:50 до 17:00 для работ по ремонту электрооборудования.