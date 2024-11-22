Омичка Лариса Решитова удостоилась почетного звания «Мать-героиня»

Президент Российской Федерации Владимир Путин представил к почетным званиям двух жителей Омской области. Сегодня губернатор Виталий Хоценко назвал имена награжденных.
Омичка Лариса Решитова удостоилась звания «Мать-героиня». Вместе с ней звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» получил председатель Большереченского района Александр Гулько.
Помимо этого, работникам Любинского молочноконсервного комбината вручили Ордены почета за вклад в развитие пищевой индустрии и трудовые успехи.