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Омичка Лариса Решитова удостоилась почетного звания «Мать-героиня»

Указ о присвоении женщине почетного звания подписал президент Владимир Путин.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин представил к почетным званиям двух жителей Омской области. Сегодня губернатор Виталий Хоценко назвал имена награжденных.

Омичка Лариса Решитова удостоилась звания «Мать-героиня». Вместе с ней звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» получил председатель Большереченского района Александр Гулько.

Помимо этого, работникам Любинского молочноконсервного комбината вручили Ордены почета за вклад в развитие пищевой индустрии и трудовые успехи.