Белорусские онкологи назвали шесть главных обследований для определения предрака

Среди обследований, рекомендованных для диагностики на ранних стадиях, онкологи выделили УЗИ органов малого таза и щитовидной железы, маммографию (здесь о продуктах-провокаторах рака груди, новых препаратах для его лечения), ПЦР-тест на наличие вируса папилломы (подробнее о вакцинации против ВПЧ здесь), колоноскопию (здесь с какого возраста, наркоз, подготовка, почему убирают полипы) и гастроскопию.