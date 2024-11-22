Белорусские онкологи назвали шесть главных обследований для определения предрака

Специалисты РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова назвали как минимум шесть главных обследований, которые позволят выявить предраковые состояния и принять меры по их предотвращению.
По их убеждению, онкологический чек-ап, а так называют комплексное медицинское обследование, направленное на раннее выявление злокачественных заболеваний, для современного белоруса — неотъемлемая часть заботы о своем организме.
Среди обследований, рекомендованных для диагностики на ранних стадиях, онкологи выделили УЗИ органов малого таза и щитовидной железы, маммографию (здесь о продуктах-провокаторах рака груди, новых препаратах для его лечения), ПЦР-тест на наличие вируса папилломы (подробнее о вакцинации против ВПЧ здесь), колоноскопию (здесь с какого возраста, наркоз, подготовка, почему убирают полипы) и гастроскопию.
При этом большую часть этих обследований в Беларуси можно пройти бесплатно в рамках онкологического скрининга, который и призван выявлять самые частые виды рака у мужчин и у женщин (здесь подробнее).
По рекомендации врача также может быть назначено КТ, взята биопсия и проведено цитологическое исследование.
Кстати, белорусский онколог назвал опухоли, развивающиеся молниеносно и сверхагрессивно (все подробности здесь).
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