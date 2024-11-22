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Хоккейный клуб «Динамо Минск» проведет свой тысячный матч в КХЛ 22 ноября 2024

Хоккейное минское «Динамо» проведет тысячный матч в КХЛ в пятницу, 22 ноября 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Хоккейный клуб «Динамо Минск» проведет свой тысячный матч в Континентальной хоккейной лиге. Об этом проинформировали в официальном телеграм-канале белорусского хоккейного клуба. Матч состоится в пятницу, 22 ноября 2024 года, место проведения — «Минск-Арена».

В 2024 году команды уже встречались, матч проходил 15 сентября на «ВТБ Арене» в Москве, тогда со счетом 6:3 победили москвичи, теперь у минчан есть шанс взять реванш.

Ранее мы писали о том, что Ольга Чемоданова поделилась статистикой, назвав те районы Минска, где проживает больше всего молодежи (тут про это).