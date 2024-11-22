Подозреваемого в убийстве фельдшера задержали в Иркутской области. Полицейские нашли его при досмотре авто, в котором он ехал в качестве пассажира. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следкоме Иркутской области.
— В ближайшее время его доставят на допрос в Усть-Кутский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Иркутской области.
Напомним, в Казачинско-Ленском районе в ночь на 22 ноября убили фельдшера. Пьяного вахтовика везли на машине скорой помощи, когда тот из-за словесной перепалки ударил сибиряка ножом в грудь, начал угрожал водителю, а после скрылся.
Раненого фельдшера попытались доставить в больницу на попутке, но от полученного ранения тот скончался. Как стало известно КП-Иркутск, у мужчины остались жена и двое детей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области неизвестные пытались сломать мемориал памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.