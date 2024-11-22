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В парке под Ростовом лемуры подхватили бордетеллез

В парке «Лога» семья лемуров заразилась бордетеллезом.
Источник: Комсомольская правда

В парке под Ростовом у семьи лемуров выявили опасную инфекцию. Об этом сообщили сотрудники парка «Лога» 21 ноября.

— Недавно в группе лемуров была обнаружена инфекция — бордетеллез, — рассказали сотрудники парка.

По словам специалистов, эта инфекция опасна тем, что поражает верхние дыхательные пути и требует серьезного подхода к лечению животных. Первые симптомы появились у самки Циты. Малышку отвезли в Ростов для рентгена и необходимых лабораторных исследований. После всех процедур инфекция подтвердилась. К сожалению, болезнь быстро распространилась и на остальных членов группы.

— Лечение оказалось сложным и продолжительным. В течение трех недель ветеринары ежедневно давали лемурам лекарства, делали инъекции и проводили ингаляции, — поделились сотрудники парка.

После всего лечения и повторных анализов лемуры полностью здоровыми.