В парке под Ростовом лемуры подхватили бордетеллез

В парке под Ростовом у семьи лемуров выявили опасную инфекцию. Об этом сообщили сотрудники парка «Лога» 21 ноября.
— Недавно в группе лемуров была обнаружена инфекция — бордетеллез, — рассказали сотрудники парка.
По словам специалистов, эта инфекция опасна тем, что поражает верхние дыхательные пути и требует серьезного подхода к лечению животных. Первые симптомы появились у самки Циты. Малышку отвезли в Ростов для рентгена и необходимых лабораторных исследований. После всех процедур инфекция подтвердилась. К сожалению, болезнь быстро распространилась и на остальных членов группы.
— Лечение оказалось сложным и продолжительным. В течение трех недель ветеринары ежедневно давали лемурам лекарства, делали инъекции и проводили ингаляции, — поделились сотрудники парка.
После всего лечения и повторных анализов лемуры полностью здоровыми.