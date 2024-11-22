В парке под Ростовом лемуры подхватили бордетеллез

По словам специалистов, эта инфекция опасна тем, что поражает верхние дыхательные пути и требует серьезного подхода к лечению животных. Первые симптомы появились у самки Циты. Малышку отвезли в Ростов для рентгена и необходимых лабораторных исследований. После всех процедур инфекция подтвердилась. К сожалению, болезнь быстро распространилась и на остальных членов группы.