В субботу Омскую область затянет холодный туман

Завтра в Омской области средняя температура воздуха составит −10 градусов. Местами регион окутает холодный туман. О том, какая будет погода в Омске 23 ноября 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Ночью температура воздуха составит −5…-10 градусов, в отдельных районах — до −15 градусов. Существенных осадков не ожидается. Местами возможен туман, а на дорогах гололедица. Порывы ветра не превысят 10 м/с. Днем столбик термометра поднимется до −1…-6 градусов.
Ранее мы писали, что выходные встретят омичей 17-градусными морозами.