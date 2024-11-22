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В субботу Омскую область затянет холодный туман

Обильных осадков не ожидается.

Источник: Комсомольская правда

Завтра в Омской области средняя температура воздуха составит −10 градусов. Местами регион окутает холодный туман. О том, какая будет погода в Омске 23 ноября 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Ночью температура воздуха составит −5…-10 градусов, в отдельных районах — до −15 градусов. Существенных осадков не ожидается. Местами возможен туман, а на дорогах гололедица. Порывы ветра не превысят 10 м/с. Днем столбик термометра поднимется до −1…-6 градусов.

Ранее мы писали, что выходные встретят омичей 17-градусными морозами.