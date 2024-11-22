В субботу Омскую область затянет холодный туман

Ночью температура воздуха составит −5…-10 градусов, в отдельных районах — до −15 градусов. Существенных осадков не ожидается. Местами возможен туман, а на дорогах гололедица. Порывы ветра не превысят 10 м/с. Днем столбик термометра поднимется до −1…-6 градусов.