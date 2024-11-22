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На западе столицы привели в порядок Мосфильмовский пруд

Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Мосфильмовского пруда на западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Мосфильмовский пруд находится на территории природного заказника “Долина реки Сетунь”, это любимое место отдыха местных жителей, вокруг него проходят велосипедные и прогулочные дорожки. Водоем находился в неудовлетворительном состоянии, на дне образовался большой объем иловых отложений, разрушалась береговая полоса, поэтому было принято решение о проведении комплексной реабилитации», — рассказал Петр Бирюков.

Специалисты удалили более 20 тысяч кубометров иловых отложений, благодаря чему увеличилась глубина пруда. С помощью бетонной смеси отремонтировали береговую полосу протяженностью 762 метра. Это поможет предотвратить ее разрушение и сохранить уровень воды в пределах нормативных отметок. На завершающем этапе реабилитации обустроили две зоны биоплато общей площадью 635 квадратных метров. Здесь высадили более 12 тысяч водных растений.

В городе регулярно проводят обследования водоемов и в случае выявления проблем принимают решение о реабилитации. Список водных объектов формируют ежегодно с учетом пожеланий москвичей. В общей сложности в этом году в Москве запланировано обновление более чем 20 прудов.

экология