На западе столицы привели в порядок Мосфильмовский пруд

Специалисты удалили более 20 тысяч кубометров иловых отложений, благодаря чему увеличилась глубина пруда. С помощью бетонной смеси отремонтировали береговую полосу протяженностью 762 метра. Это поможет предотвратить ее разрушение и сохранить уровень воды в пределах нормативных отметок. На завершающем этапе реабилитации обустроили две зоны биоплато общей площадью 635 квадратных метров. Здесь высадили более 12 тысяч водных растений.