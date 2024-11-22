Сильный снегопад прогнозируется в Беларуси в пятницу 22 ноября 2024 года, зима приближается. О том, что подготовила для белорусов небесная канцелярия на пятницу, 22 ноября 2024 года, рассказали в Белгидромете. Кажется, дыхание зимы ощущается все сильнее: во многих районах Беларуси синоптики прогнозирует осадки в виде снега и мокрого снега. По юго-востоку Беларуси ожидается сильный снег, не исключено его налипание, на отдельных участках дорог — гололедица. Температура воздуха — от минус двух до плюс трех.
Зима вступает в свои права. Фото: архив, носит иллюстративный характер.
Поделились синоптики и прогнозом погоды в Минске: будет относительно морозно, нужно быть готовым к минусовым температурам: утром −1..-2°С, в дневные часа около нуля, вечером до минус двух. днем около 0 ,
«Возможен небольшой кратковременный снег, мокрый снег (вероятность осадков 30−40%)», — добавили синоптики. Картину дополнит облачность и периодически налетающий порывистый ветер.
К вечеру похолодает. Фото: архив, носит иллюстративный характер.
По предварительным прогнозам, характер погоды в субботу, 23 ноября 2024 года, существенным образом не изменится.
Ранее мы писали о том, что Ольга Чемоданова назвала самые «молодежные» районы Минска — вот тут про то, кто занимает лидирующую позицию. Писали мы и о том, что хоккейный клуб «Динамо Минск» 22 ноября сыграет свой 1000-ый матч, с кем и где — вот тут подробности.