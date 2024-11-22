Сильный снегопад прогнозируется в Беларуси в пятницу 22 ноября 2024 года, зима приближается. О том, что подготовила для белорусов небесная канцелярия на пятницу, 22 ноября 2024 года, рассказали в Белгидромете. Кажется, дыхание зимы ощущается все сильнее: во многих районах Беларуси синоптики прогнозирует осадки в виде снега и мокрого снега. По юго-востоку Беларуси ожидается сильный снег, не исключено его налипание, на отдельных участках дорог — гололедица. Температура воздуха — от минус двух до плюс трех.