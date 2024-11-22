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Салават простился с павшим в ходе спецоперации 22-летним Данилом Семеновым

В Башкирии простились с погибшим в СВО 22-летним ефрейтором.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Салават прошла церемония с погибшим в ходе специальной военной операции ефрейтором Данилом Семеновым. Об этом рассказала пресс-служба мэрии.

Данил Андреевич родился 17 марта 2002 в Салавате. В 2018-ом он окончил Кадетскую школу № 2, в 2021-ом — Мелеузовский индустриальный колледж.

Молодой человек, по словам сослуживцев, был честным, порядочным, энергичным военнослужащим, который пользовался у всех уважением, имел активную гражданскую позицию, отличался способностью принимать самостоятельные решения, аргументированно отстаивать свою позицию, а в экстремальных ситуациях проявлял решительность.

Гражданская панихида состоялась на площади перед городским историко-краеведческим музеем. Проводить бойца в последний путь пришли не только родные и близкие, но представители военкомата и мэрии.

— Выражаем глубочайшие соболезнования семье погибшего! — заявили в салаватской администрации.

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