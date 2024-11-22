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Из-за перекрытия «Горбатого моста» в Симферополе выросло количество пробок

Заторы образуются и по ряду других причин.

Источник: Комсомольская правда

Одной из причин, по которой в Симферополе увеличилось количество пробок стало перекрытие «Горбатого моста». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Михаил Афанасьев.

«Количество заторов на дорогах крымской столицы возросло по нескольким причинам: перекрытие “Горбатого” моста, проводимый ремонт дорог, погодные условия», — отметил градоначальник.

Руководитель администрации добавил, что заторы также образуются из-за несоблюдения правил дорожного движения. В частности, речь идет о парковке в неположенных местах.

Афанасьев заверил, что в Симферополе работают над улучшением логистики движения. В крымской столице модернизировали светофоры. Кроме того, в городе увеличились показатели выпуска транспорта. Во время пиковой нагрузки в районе бульвара Ленина возрос транзит общественного транспорта.

Напомним, 15 ноября в Симферополе перекрыли движение транспорта по «Горбатому мосту». Речь идет о путепроводе между улицами Гоголя и Москалева. Ограничения связаны с ремонтом объекта.