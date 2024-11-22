Из-за перекрытия «Горбатого моста» в Симферополе выросло количество пробок

Афанасьев заверил, что в Симферополе работают над улучшением логистики движения. В крымской столице модернизировали светофоры. Кроме того, в городе увеличились показатели выпуска транспорта. Во время пиковой нагрузки в районе бульвара Ленина возрос транзит общественного транспорта.