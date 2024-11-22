14% ростовчан достаточно всего трех праздничных выходных на Новый год

Жители Ростова приняли участие в новогоднем опросе, который провели эксперты SuperJob.
Так, 29% ростовчан считают, что 11 выходных дней достаточно, чтобы отметить Новый год. Однако нашлись и те, кто не готов отдыхать столько дней. 14% готовы отдыхать от одного до трех дней. Для 15% опрошенных оптимальным вариантом стали каникулы от четырех до шести дней, еще 7% устроила бы неделя новогодних выходных.
— Без отдыха на Новый год готов обойтись 1 из 100 опрошенных. Отдыхать больше установленного хотели бы 17% респондентов: 5% — от 12 до 13 дней, 12% — 2 недели, — рассказали эксперты.
К слову, каждую третью женщину устраивают 11-дневные новогодние каникулы в 2025 году, а среди мужчин больше тех, кому нужен более длительный отдых.