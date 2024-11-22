Два циклона одновременно атакуют Приморье на следующей неделе

Повсеместно усилится ветер, на побережье — до штормового, в южных и западных районах начнутся дожди, местами смешанные со снегом. Однако непогода будет сопровождаться потеплением: ночью до −1…-8 °С, на северо-востоке −9…-17 °С, на южном побережье 0…+5 °С, в том числе во Владивостоке +2…+5 °С; максимальный температурный фон однородный, +3…+11 °С, в краевом центре +6…+10 °С. Днём дожди будут усиливаться и охватывать большую территорию региона: погоду с запада будет портить китайский циклон, с юга — северокорейский.