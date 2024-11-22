Два циклона одновременно атакуют Приморье на следующей неделе

Ближайшая ночь будет холодной, −8…-13 °С, на побережье до −2…-7 °С, в том числе во Владивостоке до −5…-8 °С. Максимальный прогрев воздуха завтра, в субботу, 23 ноября, сохранится на уровне сегодняшнего дня: на большей территории −1…-6 °С, на побережье и в западных районах 0…+4 °С, во Владивостоке 0…-3 °С, ветер в дальневосточной столице тоже сохранится.
Ночь на воскресенье, 24 ноября, ожидается ещё более морозной, до 12…-17 °С, в центральных районах до −18…-23 °С, на побережье до −6…-11 °С, во Владивостоке минимальный температурный фон останется на уровне субботы. Днём в южной половине края и на побережье оттепель до +5 °С, на севере сохранится небольшой мороз до −5 °С.
В понедельник ночные морозы очень медленно начнут отступать, ночь будет незначительно теплее: на северо-востоке −17…-23 °С, на побережье −2…-8 °С, в том числе во Владивостоке −2…-5 °С, на остальной территории −10…-16 °С. Днём прогрев тоже усилится, максимальные температуры достигнут отметок +1…+7 °С, в дальневосточной столице +3…+6 °С, только в северном Приморье прохладно, чуть ниже нуля. Период погоды без осадков продолжится.
На вторник и среду, 26 — 27 ноября, объявлено штормовое предупреждение. В ночь на вторник к Приморью подойдет циклоническая система с двумя центрами: один над северо-восточными провинциями Китая, второй — над Северной Кореей. Приморский край окажется в зоне влияния их фронтальных разделов.
Повсеместно усилится ветер, на побережье — до штормового, в южных и западных районах начнутся дожди, местами смешанные со снегом. Однако непогода будет сопровождаться потеплением: ночью до −1…-8 °С, на северо-востоке −9…-17 °С, на южном побережье 0…+5 °С, в том числе во Владивостоке +2…+5 °С; максимальный температурный фон однородный, +3…+11 °С, в краевом центре +6…+10 °С. Днём дожди будут усиливаться и охватывать большую территорию региона: погоду с запада будет портить китайский циклон, с юга — северокорейский.
В ночь на среду китайский циклон переместится на территорию Амурской области и ЕАО, его воздействие на Приморский край завершится. Северокорейский вихрь, несущий интенсивные осадки, будет смещаться вдоль побережья. По мере его продвижения на юге осадки прекратятся, а на юге превратятся в снег при ночном выхолаживании до −1…-7 °С. Плюсовые температуры ночью сохранятся только на восточном побережье, до 0…+5 °С.
В среду днём Приморье окажется в тылу северокорейского циклона. Отдельные районы края припорошит снегом, будет тепло, до −2…+3 °С, на восточном побережье +5…+8 °С.
Владивостоку циклон принесёт дождь, но не снег. В отдельных районах города небольшой снежок возможен во второй половине ночи на 27 ноября, но снежного покрова не образуется. К утру среды осадки прекратятся, а ветер стихнет. Примгидрометцентр подчёркивает, что условий для образования ледяного дождя не будет.