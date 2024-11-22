В Челябинской области вырос спрос на автозапчасти

Тенденцию отследили аналитики сервиса «ЮКасса». Они отмечают, что с наступлением холодного сезона, выросли платежи в категории «Автозапчасти». При этом в отдельных регионах этот рост оказался наиболее заметным. Челябинская область попала в число территорий с наибольшим ростом платежей по данной позиции. Вместе с Южный Уралом в топ-5 попали Москва с Подмосковьем, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.