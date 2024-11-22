Эксперты: зеленые технологии помогут избежать больших климатических последствий

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Развитие мегаполисов невозможно без решений по сокращению выбросов, а избежать серьезных климатических последствий в будущем станет возможно благодаря использованию зеленых технологий. К такому мнению пришли эксперты 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29), которая в 2024 году проходит в Баку.
Основной повесткой конференции в этот раз стали не только климатические, но и финансовые вопросы. В частности, одной из тем стало определение новой коллективной цели по финансированию борьбы с изменениями климата — ранее источник азербайджанского информационного агентства Репорт назвал «вилку» от $300 млрд до $500 млрд в год. При этом ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов сообщал ТАСС, что перспективы добиться решения по новой цели климатического финансирования на СОР-29 оцениваются достаточно скептически, поскольку противоречий, по его словам, накопилось очень много.
Ситуация действительно непростая. По словам старшего вице-президента по ESG Сбербанка Татьяны Липской, ежегодно из-за высоких температур в мире погибает около 490 тыс. человек, а к 2050 году число жертв может вырасти до 14,5 млн человек. Также, по ее словам, климатические изменения приносят серьезный экономический ущерб, который оценивается в $1,7 трлн ежегодно на горизонте до 2050 года.
«Мы верим, что сможем найти пути решения и справиться с трудностями благодаря применению технологических решений. Поэтому “Сбер” прорабатывает создание уже в 2025 году Лаборатории зеленых технологий», — сказала Липская. При этом, по ее мнению, наибольшую актуальность сегодня приобретают темы своевременной и правильной адаптации к изменениям климата.
Несколько лет назад ЕС, США и Япония взяли на себя обязательство выделять $100 млрд ежегодно, начиная с 2020 года, на поддержку развивающихся стран в борьбе с изменениями климата, но цели удалось достичь лишь в 2022 году. При этом значительная часть средств была предложена в виде кредитов под высокие проценты, что вызвало резкую критику и обвинения в невыполнении обещаний.
Будущее без климатических потрясений.
По оценкам ООН, инвестиции в адаптацию в объеме $1,8 трлн до 2030 года могут принести $7,1 трлн в виде чистой выгоды. Идею ранней реализации адаптационных проектовподдержали и эксперты сессии «Технологии для выживания: возможно ли будущее без климатических потрясений».
В частности, руководитель Центра палладиевых технологий «Норникеля» Дмитрий Изотов рассказал, что компания сфокусирована на разработках в сфере зеленых технологий и высокотехнологичных материалов.
«Если говорить про зеленые технологии, здесь у нас большой комплекс продуктов для водородной энергетики, которые повышают эффективность по всей производственной цепочке. Катализаторы для электролизеров, топливных элементов, мембраны для получения сверхчистого водорода. Все эти продукты в этом году проходят интенсивные испытания у китайских бизнес-партнеров и в следующем году уже будут запущены в производственную деятельность», — сказал Изотов.
Он добавил, что в следующем году компания ожидает появления новых высокоэффективных катализаторов для экологического авиационного биотоплива.
«Если говорить про высокие технологии, то в этом направлении мы фокусируемся на технологиях, обеспечивающих развитие двух больших мер и трендов — искусственного интеллекта и электротранспорта. Здесь мы активно поддерживаем разработку более доступных проводников для чипов на базе палладия золота. Также мы активно смотрим в направлении более энергоэффективных типов памяти на базе спинтроники», — добавил он.
По мнению старшего вице-президента по ESG Сбербанка Татьяны Липской, ранняя реализация адаптационных проектов может принести прямые экономические выгоды в борьбе с изменениями климата.
«Это такие проекты как системы раннего оповещения, создание стойкой к изменению климата инфраструктуры, улучшение производства сельскохозяйственных культур в засушливых районах, защита лесов в глобальном масштабе и обеспечение более устойчивых водных ресурсов», — добавила она.
По словам руководителя направления финтех-инвестицийBossa Invest (Бразилия) Жоао Безере Лейть, финтех и зеленые технологии в Бразилии сейчас играют очень важную роль в стимулировании, поощрении и продвижении компаний. В частности, в стране предоставляют финансирование на солнечные панели, а также выдают карты лояльности при компенсации выбросов углерода.
«Наиболее жизнеспособными зелеными технологиями стали те, которые имеют простые решения. Это энергоэффективность — сокращение общего потребления энергии и выбросов углерода с помощью интеллектуальных счетчиков, искусственного интеллекта и автоматизации. Это возобновляемые источники энергии, солнечные фермы и ветряные электростанции, которые заменяют ископаемое топливо. Третья технология — это электрические зарядные устройства для зданий, торговых центров, отелей и связанной с ними инфраструктуры. Четвертая технология — зеленые финтехи», — сказал эксперт.
В свою очередь, старший директор по социальной трансформации и стратегическим партнерствам, The Energyand Resoursce Institute (Индия) Дипанкр Сахария рассказал, что в Индии используют технологии для устойчивого сельского хозяйства, в частности, инновационные решения для земледелия, которые повышают производительность растений, используя меньше удобрений.
Экология и крупные города.
Еще одним ключевым вопросом к обсуждению стало развитие мегаполисов и попытки сохранения баланса между обеспечением комфорта простых жителей и снижениемнагрузки на экосистему.
По словам старшего вице-президента по ESG Сбербанка Татьяны Липской, гармоничное развитие мегаполисов невозможно без системных решений по улучшению энергоэффективности, сокращению выбросов парниковых газов и управлению отходами «Сегодня около 56% населения земли или 4,4 млрд человек проживает в городах. В мире есть более 600 городов с населением более 1 млн человек. При этом три десятка городов — это мегаполисы как Москва с населением более 10 млн человек. Ожидается, что к 2050 году городское население увеличится более чем в два раза, и к этому времени семь из десяти жителей нашей планеты будут жить в больших городах. При этом три четверти новой городской инфраструктуры должно быть построено к 2050му году, то есть этой инфраструктуры у нас с вами еще нет», — сказала Липская.
По ее словам, на города приходится более 80% мирового ВВП и потребления большей части энергетических ресурсов, а также 70% эмиссии парниковых газов. Она добавила, что одним из примеров решений для развития городской инфраструктуры стал умный город Сберсити, — жилой и деловой район на западе Москвы, в котором создается инновационная городская среда по международным стандартам зеленого проектирования и внедряются собственные технологические решения.
Подробнее об этом решении рассказал генеральной директор компании «СЗ “Рублево-Архангельское” Андрей Лихачев в рамках сессии “Есть ли будущее у человека в умном городе в эпоху климатического кризиса?”. По его словам, человечество в рамках строительства городов и дальше будет двигаться в сторону экологичности, использования возобновляемых источников энергии, будет стараться меньше загрязнять окружающую среду.
«Люди часто рассуждают, что будет с человечеством через десятки лет, но плохо себе представляют, чем они и их близкие будут заниматься, например, послезавтра в это же время. Поэтому важно делать то, что мы можем делать для близких здесь и сейчас. Это лучший вклад в будущее. С этой целью мы сегодня внедряем технологии умного города, которые решают ряд задач по улучшению качества жизни: экономят средства, время, ресурсы и делают окружающий мир экологичнее и чище».
В Сберcити в Рублево-Архангельском уже внедряются технологии энергомоделирования, система вакуумного удаления отходов, сеть распределённых энергоцентров, комплексное решение «умный дом».
Своим опытом экологичных решений для мегаполисов поделились и другие эксперты. Так, координатор по технологиям умного города муниципалитета Стамбула Мехмет Эрдем Самут рассказал, что в городе поощряют использование парковочных мест рядом со станциями метро. А генеральный директор The Energy and ResoursceInstitute (TERI), доктор Вибха Дхаван рассказала, что в числе правительственных инициатив Индии — обязательное наличие солнечных панелей на крышах зданий определенного размера. «Солнечные панели на крышах становятся чрезвычайно популярными в моей стране. Предполагается, что около 25- 50% общих потребностей в энергии должны покрываться возобновляемыми источниками энергии такого рода», — сказала она.
Рост вызовов.
Эксперты сходятся во мнении, что с развитием технологий увеличиваются и вызовы в мировом климатическом и энергобалансе, однако с развитием же этих технологий увеличиваются и возможности человечества.
«Мы как крупнейший банк ежедневно работаем с большим объемом данных для оценки рисков. А число рисков вокруг нас и бизнеса множится, и один из главных рисков сегодня — это изменение климата и учащающиеся стихийные бедствия, и, как следствие, увеличивающий ущерб от них. В Сбере мы уже внедрили в бизнес-модель оценку климатических рисков, как собственных, так и клиентов», — заявила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Липская, выступая на сайд-ивенте российской делегации на Конференции ООН по климату (СОР29) в Баку «Вклад России в глобальную продовольственную безопасность в контексте климатической повестки и устойчивого развития».
Она отметила значимость доступных инструментов оценки климатических рисков на уровне государства и бизнеса — тогда, по ее словам, регионы и бизнес смогут эффективнее прогнозировать, управлять и снижать потенциально возможный ущерб от природных катаклизмов.
«Мы считаем, что использование моделей оценки климатических рисков можно синхронизировать с применением планов адаптации регионов, первый этап планирования по которым в России уже прошел. Сейчас идет второй цикл внедрения планов адаптации и это хороший момент, чтобы синхронизировать системы данных, анализ информации о климате и экологии, цифровые инструменты оценки климатических рисков. Таким образом, мы обеспечим регионы и компании необходимыми механизмами защиты от климатических катаклизмов», — сказала Липская.
Вместе с тем, по ее словам, все эти преобразования необходимы не в рамках одной страны, а в кооперации с ближайшими соседями.
Систему адаптационного планирования Минэкономразвития РФ начал выстраивать в 2019 году. Тогда же был запущен первый этап адаптации, который пришелся на 2019−2022 годы, где были разработаны методические рекомендации для оценки климатических рисков, ранжированию мероприятий по приоритетности и подготовке планов адаптации. Тогда было принято 10 отраслевых планов адаптации и 75 региональных.
На текущий момент реализуется второй этап адаптации (2023−2025). Предполагается, что в его рамках будут уточнены климатические риски, уязвимые объекты, эффективность текущих мероприятий и возможный экономический ущерб и потери. Первые планы по адаптации регионов к климатическим изменениям будут обновлены в I квартале 2025 года.