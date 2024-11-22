Эксперты: зеленые технологии помогут избежать больших климатических последствий

По словам старшего вице-президента по ESG Сбербанка Татьяны Липской, гармоничное развитие мегаполисов невозможно без системных решений по улучшению энергоэффективности, сокращению выбросов парниковых газов и управлению отходами «Сегодня около 56% населения земли или 4,4 млрд человек проживает в городах. В мире есть более 600 городов с населением более 1 млн человек. При этом три десятка городов — это мегаполисы как Москва с населением более 10 млн человек. Ожидается, что к 2050 году городское население увеличится более чем в два раза, и к этому времени семь из десяти жителей нашей планеты будут жить в больших городах. При этом три четверти новой городской инфраструктуры должно быть построено к 2050му году, то есть этой инфраструктуры у нас с вами еще нет», — сказала Липская.