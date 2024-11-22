В Хабаровский край идёт циклон с большим количеством снега

— Тепло сохранится еще и в понедельник, — сообщила Галина Брынцева. — На юге края могут быть даже слабо положительные температуры. А вот со вторника мы ждем выход на территорию Хабаровского края циклона с хорошими осадками. Он заденет южные и центральные районы, а затем сместится на север. 26 ноября на юге пройдет мокрый снег и снег, на остальной территории — снег, местами сильный. В Хабаровске ожидается снег до 10 миллиметров, это значит, что установится снежный покров, сугробы по колено. При прохождении циклона 26 и 27 ноября ночной фон температур понизится от −5 до −8 градусов, дневных от — 2 до — 3 градусов. К концу месяца ночные значения понизятся до −10…-15 градусов, дневные до −7…-8 градусов. И все равно температуры будут выше нормы. До конца ноября сильных морозов не ожидается. Третья декада месяца, как и вторая, окажутся на три градуса выше нормы. Арктика с ее холодом в ноябре не работала.