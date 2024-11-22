В Хабаровский край идёт циклон с большим количеством снега

На следующей неделе мы попрощаемся с ноябрем. Последний осенний месяц, как правило, бывает уже холодным, зимним. Но в этом году ноябрь удивляет хорошими температурами. Причем останется он таким до самого конца.
— В выходные дни мы ждем погоду без существенных осадков. Снег к концу пятницы прекратится, ночью он сохранится только на востоке края, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Так что выходные в крае пройдут без существенных осадков. Ветер западного, северо-западного направления до 9−14 метров в секунду. Ближайшей ночью могут быть порывы по долинам рек до 15−20 метров в секунду. Температурный фон на большей части территории края от −9 до −16 градусов, на севере в горах −23…-28. Днем столбики термометров опустятся до −1….до −8, на севере до −10…-15, в горах — 15… 23 градусов.
В Хабаровске выходные пройдут без осадков, ветер западный 6−11 метров в секунду, ночью −11…-13, днем −2…-4 градуса.
— Тепло сохранится еще и в понедельник, — сообщила Галина Брынцева. — На юге края могут быть даже слабо положительные температуры. А вот со вторника мы ждем выход на территорию Хабаровского края циклона с хорошими осадками. Он заденет южные и центральные районы, а затем сместится на север. 26 ноября на юге пройдет мокрый снег и снег, на остальной территории — снег, местами сильный. В Хабаровске ожидается снег до 10 миллиметров, это значит, что установится снежный покров, сугробы по колено. При прохождении циклона 26 и 27 ноября ночной фон температур понизится от −5 до −8 градусов, дневных от — 2 до — 3 градусов. К концу месяца ночные значения понизятся до −10…-15 градусов, дневные до −7…-8 градусов. И все равно температуры будут выше нормы. До конца ноября сильных морозов не ожидается. Третья декада месяца, как и вторая, окажутся на три градуса выше нормы. Арктика с ее холодом в ноябре не работала.
Как говорят синоптики, тепло нынешнего ноября — вознаграждение за холодный май и июнь.
На Амуре наблюдается средний ледоход.