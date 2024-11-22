Пермский край накроет волна тепла с Чёрного моря

Ранее perm.aif.ru писал, что в Прикамье ожидается серьёзное похолодание в ночь на понедельник — 25 ноября. Об этом сообщил доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов. Предполагается, что температура воздуха упадёт ночью до −2… −7˚С. При этом днём в понедельник возможна оттепель. После этого похолодание возобновится. Обещают солнечную погоду без осадков. Третья декада месяца, скорее всего, будет очень сухой. Потому снежный покров в Пермском крае вряд ли увеличится.