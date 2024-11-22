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Пермский край накроет волна тепла с Чёрного моря

Это произойдёт 22—26 ноября.

Сейчас в Ричмонде: +3° 5 м/с 52% 748 мм рт. ст. +6°
Источник: Аргументы и факты

Волна тепла с Чёрного моря накроет Пермский край, сообщили в ЦГМС.

Это произойдёт 22—26 ноября.

«Ожидается вынос тёплой воздушной массы с Чёрного моря, в связи с чем в крае вероятен температурный фон выше климатической нормы на 4−10ºС. Дневной прогрев будет достигать +2…+4ºС», — рассказали в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее perm.aif.ru писал, что в Прикамье ожидается серьёзное похолодание в ночь на понедельник — 25 ноября. Об этом сообщил доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов. Предполагается, что температура воздуха упадёт ночью до −2… −7˚С. При этом днём в понедельник возможна оттепель. После этого похолодание возобновится. Обещают солнечную погоду без осадков. Третья декада месяца, скорее всего, будет очень сухой. Потому снежный покров в Пермском крае вряд ли увеличится.