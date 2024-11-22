Благоустройство берега реки Ушаковки завершилось в Иркутске

Было установлено качественное освещение на площадках и общественных зонах. Для детей сделали качели и карусели. Работы шли в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Правда, подрядная организация не смогла выполнить обустройство в установленный срок, поэтому заплатит пени. Также по уже допконтракту, к концу декабря должно завершиться создание участка для отвода талой воды.