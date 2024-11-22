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Благоустройство берега реки Ушаковки завершилось в Иркутске

Вдоль береговой линии расположились аллея, прогулочные дорожки и подход к мосту.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске подошло к концу обустройство берега реки Ушаковки. Речь идет о территории в границах улиц Храмцовской и Фридриха Энгельса. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, вдоль берега появилась аллея, пешеходные дорожки с выходом к мосту. Сама территория была расчищена, обработана, посадили новые деревья и кустарники.

— Весной прошлого года эта территория стала лидером рейтингового голосования: ее поддержали более 9,5 тысячи иркутян. В несколько этапов планируем создать здесь большой экопарк, который сохранит свою идентичность и природное озеленение, — рассказала начальник департамента городской среды администрации Иркутска Елена Юрганова.

Было установлено качественное освещение на площадках и общественных зонах. Для детей сделали качели и карусели. Работы шли в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Правда, подрядная организация не смогла выполнить обустройство в установленный срок, поэтому заплатит пени. Также по уже допконтракту, к концу декабря должно завершиться создание участка для отвода талой воды.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре начали заливать дворовые хоккейные корты.