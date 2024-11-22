Центр социальной поддержки в Башкирии отказал малоимущей семье в выплате материальной помощи

В Зилаирском районе Башкирии малоимущей семье отказали в оказании материальной помощи. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
В сентябре прошлого года женщина написала в филиал Республиканского центра социальной поддержки населения заявление о предоставлении выплаты на ведение личного подсобного хозяйства. Однако, не имея на то законных оснований, сотрудники учреждения отказали ей.
Прокуратура внесла в адрес главы Центра соцподдержки представление, по результатам рассмотрения которого права многодетной семьи удалось восстановить, и женщине выплатили 200 тысяч рублей.
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