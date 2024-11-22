Иркутские синоптики дали прогноз погоды на выходные

По словам метеоролога, уже сегодня, в пятницу, в Приангарье войдет «холодный атмосферный фронт, который начнет двигаться с западных и северных районов и затем накроет всю территорию Иркутской области».
22 ноября по области синоптики прогнозируют снег и сильный ветер. Но при этом будет нехолодно: в большинстве районов минус 5−10 градусов, а кое-где даже небольшой плюс.
К столице региона ухудшение погоды «докатится к выходным».
В субботу, 23 ноября, снег ожидается во всех районах Иркутской области. Ветер будет дуть с порывами до 15−20 метров в секунду, а температура в течение суток снизится. Она будет колебаться от минус 3−8, а местами до минус 13−18 градусов.
В Иркутске днем будет снежно и ветрено с порывами до 15 метров в секунду. Ночью в областном центре будет минус 6−8, днем — минус 3−5 градусов, сказала Юлия Янькова в интервью порталу «ИрСити».
В воскресенье, 24 ноября, в южных районах Приангарья будет идти снег, сохранится порывистый — до 20 метров в секунду — ветер, ночью столбики термометров опустятся до отметки в минус 15−20 градусов, а кое-где и до минус 30. Днем температура воздуха будет минус 9−14, местами до минус 22 градусов.
В Иркутске 24 ноября ожидается снег. Ночью на термометре будет минус 16−18 градусов, днем — до минус 10−12.
Впрочем, грядущее похолодание стоит рассматривать как явление временное, поскольку, согласно предварительным прогнозам синоптиков, впереди у иркутян вполне комфортный и теплый декабрь.