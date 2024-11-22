В Казахстане внедрена новая система индексов для автодорог

Индексы «KAZ» и «KZ» соответствуют международным геокодам Республики Казахстан согласно стандарту ISO 3166−2. Эти коды уже широко используются на автомобильных номерах, в государственных документах и доменах, что делает их узнаваемыми как внутри страны, так и за её пределами.
Индекс «KAZ» присваивается 23 магистралям международного значения, проходящим через несколько регионов. Например, дорога Астана — Алматы через Караганду обозначена как KAZ01, а маршрут Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ — как KAZ02.
Индекс «KZ» применяется к 88 автодорогам республиканского значения, расположенным в пределах одного региона. Например, дорога «Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз» в Актюбинской области получила индекс KZ04−02, где «04» указывает на регион, а «02» — на номер дороги внутри области. Аналогично в Жамбылской области дорога «Мерке — Шу — Бурылбайтал» обозначена как KZ08−04.
Международные индексы, такие как «E» и «АН», останутся без изменений, что обеспечит согласованность с международными транспортными системами и удобство для транзитного движения.
Обновление указателей будет осуществляться постепенно в рамках текущих планов содержания дорог без привлечения дополнительных средств. Разработкой новой системы индексации занималось АО «КаздорНИИ».