В Казахстане внедрена новая система индексов для автодорог

Индексы «KAZ» и «KZ» соответствуют международным геокодам Республики Казахстан согласно стандарту ISO 3166−2. Эти коды уже широко используются на автомобильных номерах, в государственных документах и доменах, что делает их узнаваемыми как внутри страны, так и за её пределами.