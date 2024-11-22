Нут предложили использовать в импортозамещении белка в спортивном питании

«Из нута мы первыми в России создали практически чистый белок (изолят) для спортивного питания. Это, в том числе, вопрос импортозамещения, так как до недавнего времени белок для спортивного питания в Россию полностью импортировался. Сейчас эта отрасль активно осваивается, так почему бы в качестве альтернативы не выбрать нут?», — сказала собеседница агентства.