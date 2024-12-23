Популярная в 2000-х годах обувь вернулась в моду

Речь идет о низких ботильонах на толстой подошве или платформе и высоких каблуках. Отмечается, что в прошлом данные предметы гардероба популяризовали такие знаменитости, как британская супермодель Кейт Мосс и манекенщица, писательница и телеведущая Алекса Чанг.