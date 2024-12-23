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Популярная в 2000-х годах обувь вернулась в моду

Один популярный в 2000-х годах вид обуви вернулся в моду. Соответствующий материал публикует французская версия журнала Vogue.

Речь идет о низких ботильонах на толстой подошве или платформе и высоких каблуках. Отмечается, что в прошлом данные предметы гардероба популяризовали такие знаменитости, как британская супермодель Кейт Мосс и манекенщица, писательница и телеведущая Алекса Чанг.

При этом в настоящее время указанный тренд возродился благодаря дизайнерам. Так, подобную обувь включили в свои коллекции бренды Chanel, Rabanne и Manolo Blahnik.

Ранее в ноябре популярные в 1990-х годах брюки назвали модной заменой джинсам.

мода и красота