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В Омске назвали точки продажи новогодних ёлок в Ленинском округе

Продажи обещают начать с 1 декабря.

Источник: Om1 Омск

В администрации Ленинского округа города Омска опубликовали перечень адресов, где в декабре будут работать ёлочные базары. Купить новогоднее дерево можно будет круглосуточно вплоть до 31 декабря.

Всего ёлки будут продавать в шести точках:

  • ул. Серова, 13;
  • ул. Д. Бедного, 69;
  • ул. Крыловская, 23;
  • просп. Сибирский, 7;
  • ул. 6-я Станционная, ⅔;
  • ул. 6-я Станционная, 31.

В мэрии подчеркнули, что за работой ёлочных базаров будут пристально наблюдать.

Предприниматели должны будут содержать прилегающую территорию в чистоте. За несанкционированную торговлю предусмотрены штрафы от трёх до 50 тысяч рублей.

торговля