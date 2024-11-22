В Омске назвали точки продажи новогодних ёлок в Ленинском округе

В администрации Ленинского округа города Омска опубликовали перечень адресов, где в декабре будут работать ёлочные базары. Купить новогоднее дерево можно будет круглосуточно вплоть до 31 декабря.
Всего ёлки будут продавать в шести точках:
- ул. Серова, 13;
- ул. Д. Бедного, 69;
- ул. Крыловская, 23;
- просп. Сибирский, 7;
- ул. 6-я Станционная, ⅔;
- ул. 6-я Станционная, 31.
В мэрии подчеркнули, что за работой ёлочных базаров будут пристально наблюдать.
Предприниматели должны будут содержать прилегающую территорию в чистоте. За несанкционированную торговлю предусмотрены штрафы от трёх до 50 тысяч рублей.