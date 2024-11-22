В Красноярске яркой подсветкой украсили бизнес-центр на Взлетке

В Красноярске 11-этажный бизнес-центр на улице Взлетная украсили яркой подсветкой. Как рассказали в администрации города, сейчас специалисты занимаются настройкой освещения.
«Скоро будет совсем круто, ведь вся стена здания — один большой экран», — пишет мэрия в социальных сетях.
Бизнес-центр находится недалеко от междугороднего автовокзала и ТЦ «Взлетка Плаза». Долгое время здание оставалось недостроенным, однако в этом году работы довели до конца.
Ранее мы писали, что специалисты УДИБ нашли дефекты сразу на трех улицах правого берега после дорожного ремонта.