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В Красноярске яркой подсветкой украсили бизнес-центр на Взлетке

Ослепительное строение находится около междугороднего автовокзала.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске 11-этажный бизнес-центр на улице Взлетная украсили яркой подсветкой. Как рассказали в администрации города, сейчас специалисты занимаются настройкой освещения.

«Скоро будет совсем круто, ведь вся стена здания — один большой экран», — пишет мэрия в социальных сетях.

Бизнес-центр находится недалеко от междугороднего автовокзала и ТЦ «Взлетка Плаза». Долгое время здание оставалось недостроенным, однако в этом году работы довели до конца.

Ранее мы писали, что специалисты УДИБ нашли дефекты сразу на трех улицах правого берега после дорожного ремонта.

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