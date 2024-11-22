В Новосибирске снимают фильм о хоккеистах с потерей слуха

Идеей создания фильма с режиссером картины Василием Ковбасюком поделилась Екатерина Ивантеева (автором идеи также является Кирилл Ивантеев). Команда проекта стала победителем конкурса «Россия — взгляд в будущее», который проводит Фонд поддержки регионального кинематографа.
Перед съемками команда поговорила с главным тренером команды Юрием Измайловым. Мужчина тоже изначально играл с ребятами и имеет нарушения слуха. Сами игроки скептически отнеслись к съемкам фильма, но в процессе работы с некоторыми спортсменами удалось наладить связь, режиссер даже подучил жестовый.
«Ребят много, 25 человек в команде, все разного возраста: от 18 до 45 лет. В основном мы общаемся через тренеров и ведем наблюдения, прямой коммуникации с игроками пока минимум», — рассказал Василий Ковбасюк в интервью с Сиб.фм.
Режиссер картины подчеркивает, что в фильме на первом месте будет история спортивного характера. Нередко люди с инвалидностью с огромной энергией рвутся в спорт, как будто вопреки. «Почему люди идут на такие преодоления? Почему они этим занимаются?» — хочет рассказать Василий.
В декабре 2024 года впервые стартует чемпионат КХЛ 3×3: ХК «Сибирь» из Новосибирска станет одной из 8 хоккейных команд со всей России, которая примет участие. Подробнее в материале «МК» в Новосибирске.