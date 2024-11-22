В Новосибирске снимают фильм о хоккеистах с потерей слуха

Режиссер картины подчеркивает, что в фильме на первом месте будет история спортивного характера. Нередко люди с инвалидностью с огромной энергией рвутся в спорт, как будто вопреки. «Почему люди идут на такие преодоления? Почему они этим занимаются?» — хочет рассказать Василий.