В Роструде сообщили о предостережении омской стоматологии за работника

«В Государственную инспекцию труда в Омской области поступило обращение работника ООО “Семейная стоматология” о нарушении трудовых прав работника, в части привлечения работника к исполнению трудовых обязанностей в период нахождения в отпуске, привлечения работника к работе, не обусловленной трудовым договором», — указано в официальной публикации.