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В Роструде сообщили о предостережении омской стоматологии за работника

В четверг, 21 ноября 2024 года, пресс-служба Государственной инспекции труда в Омской области озвучила итоги проверки в отношении городской стоматологии после жалобы одного из сотрудников.

Источник: SuperOmsk.ru

«В Государственную инспекцию труда в Омской области поступило обращение работника ООО “Семейная стоматология” о нарушении трудовых прав работника, в части привлечения работника к исполнению трудовых обязанностей в период нахождения в отпуске, привлечения работника к работе, не обусловленной трудовым договором», — указано в официальной публикации.

Озвучено, что проверка завершилась объявлением предостережения в адрес уполномоченных лиц коммерческой структуры о недопустимости норм трудового кодекса, а также предложением принять меры по их соблюдению.

Позиция представителей стоматологии в официальном сообщении не представлена.

Ранее Государственная инспекция труда представила итоги расследования мартовского несчастного случая с грузчиком одного из крупных предприятий по производству продуктов питания.

медицина