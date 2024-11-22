В Роструде сообщили о предостережении омской стоматологии за работника

«В Государственную инспекцию труда в Омской области поступило обращение работника ООО “Семейная стоматология” о нарушении трудовых прав работника, в части привлечения работника к исполнению трудовых обязанностей в период нахождения в отпуске, привлечения работника к работе, не обусловленной трудовым договором», — указано в официальной публикации.
Озвучено, что проверка завершилась объявлением предостережения в адрес уполномоченных лиц коммерческой структуры о недопустимости норм трудового кодекса, а также предложением принять меры по их соблюдению.
Позиция представителей стоматологии в официальном сообщении не представлена.
Ранее Государственная инспекция труда представила итоги расследования мартовского несчастного случая с грузчиком одного из крупных предприятий по производству продуктов питания.