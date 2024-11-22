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Новосибирскую реку Тулу хотят уберечь от нарушителей с помощью тампонирования

Меры примут со следующей недели.

Источник: Минприроды Новосибирской области

В Новосибирске предложили бороться с недобросовестными предпринимателями, сливающими отходы в реку Тулу, с помощью тампонирования труб водоёма. Об этом сообщили в Минприроды Новосибирской области.

— Необходимо оперативно решить проблему с незаконными стоками в реки. Выявить всех нарушителей в настоящее время невозможно — где-то длинный коллектор, где-то трубы под водой. В дальнейшем собственников выпусков будем привлекать к административной ответственности. Все места тампонажа проверят инспекторы, — сообщила заместитель начальника управления контрольно-надзорной деятельностью Светлана Гаранина.

Блокировать незаконные стоки начнут со следующей недели. Нелегальными признают те выпуски, владельцы которых неизвестны, а также если у них отсутствует разрешение на сброс сточных вод в реку. Нарушать закон могут как предприятия и управляющие компании, так и домовладельцы.

экология