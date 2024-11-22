Новосибирскую реку Тулу хотят уберечь от нарушителей с помощью тампонирования

Блокировать незаконные стоки начнут со следующей недели. Нелегальными признают те выпуски, владельцы которых неизвестны, а также если у них отсутствует разрешение на сброс сточных вод в реку. Нарушать закон могут как предприятия и управляющие компании, так и домовладельцы.