Омичам рассказали, какие специальности наиболее востребованы в IT-сфере

По данным исследования, 57,2% отечественных компаний столкнулись с нехваткой разработчиков. Дефицит также ощущается среди специалистов по информационной безопасности (38,5%), тестировщиков (35%) и бизнес-аналитиков (35%).
Самыми востребованными остаются бекэнд-разработчики: 37,1% компаний сообщили о сложностях в их найме. На втором месте фронтэнд-разработчики (28,6%) и специалисты по мобильной разработке (27,2%).
Большинство организаций (76,3%) делают ставку на удержание текущих сотрудников. Для этого работодатели:
- пересматривают системы мотивации и льгот (47,7%);
- увеличивают оклады ключевым специалистам (47,3%);
- предлагают удалённый или гибридный формат работы (52,7%);
- предоставляют возможность карьерного роста и управление командами (39,2%).