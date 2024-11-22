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Омичам рассказали, какие специальности наиболее востребованы в IT-сфере

Исследование провели аналитики HR-холдинга Ventra.

Источник: Om1 Омск

По данным исследования, 57,2% отечественных компаний столкнулись с нехваткой разработчиков. Дефицит также ощущается среди специалистов по информационной безопасности (38,5%), тестировщиков (35%) и бизнес-аналитиков (35%).

Самыми востребованными остаются бекэнд-разработчики: 37,1% компаний сообщили о сложностях в их найме. На втором месте фронтэнд-разработчики (28,6%) и специалисты по мобильной разработке (27,2%).

Большинство организаций (76,3%) делают ставку на удержание текущих сотрудников. Для этого работодатели:

  • пересматривают системы мотивации и льгот (47,7%);
  • увеличивают оклады ключевым специалистам (47,3%);
  • предлагают удалённый или гибридный формат работы (52,7%);
  • предоставляют возможность карьерного роста и управление командами (39,2%).

занятость