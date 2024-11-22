При детдомах Узбекистана появится «Дом матери» для женщин, оказавшихся в сложной ситуации

Кроме того, с 1 февраля 2025 года в детских домах внедряется услуга «Дом матери» для матерей, в том числе беременных женщин, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию и остались без поддержки близких родственников, в результате чего готовы отказаться от воспитания собственного ребенка.