В Челябинске решили бороться с незаконной уличной торговлей

Мэр рассказал, что часто получает обращения от жителей по поводу незаконных стационарных объектов. Горожане жалуются на грязь, антисанитарию и несанкционированные свалки. В городе 2100 таких объектов, половина из них работают незаконно.
— Я буду этим вопросом заниматься, уже занимаюсь. В этой части нужно наводить порядок, — подчеркнул глава города.
Также Алексей Лошкин сообщил, что проблему аварийного жилья в Челябинске будут решать при помощи реновации. В городе планируется реализовать 51 проект комплексного развития территории (КРТ), по 14 уже заключены договоры.