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В Челябинске решили бороться с незаконной уличной торговлей

В Челябинске каждый второй ларёк является незаконным. Глава Челябинска Алексей Лошкин хочет навести порядок в этой сфере. Об этом он заявил на встрече с представителями СМИ.

Источник: Pchela.News

Мэр рассказал, что часто получает обращения от жителей по поводу незаконных стационарных объектов. Горожане жалуются на грязь, антисанитарию и несанкционированные свалки. В городе 2100 таких объектов, половина из них работают незаконно.

— Я буду этим вопросом заниматься, уже занимаюсь. В этой части нужно наводить порядок, — подчеркнул глава города.

Также Алексей Лошкин сообщил, что проблему аварийного жилья в Челябинске будут решать при помощи реновации. В городе планируется реализовать 51 проект комплексного развития территории (КРТ), по 14 уже заключены договоры.

торговля
экономика