С улиц Владивостока вывезли 100 тысяч покрышек

Владивосток — неофициальная столица экспорта азиатского автопрома. Однако количество ввозимых машин оборачивается не только комфортом и удобством передвижения для горожан, но и разбросанными на каждом углу «останками» автомобилей.
И если зарегистрировать передачу машин «из рук в руки» еще возможно, то проконтролировать утилизацию резиновых отходов почти нереально. Старые покрышки находят на пустырях, возле домов, гаражей и даже в парках. Есть места, где шины валяются еще с прошлого века.
С начала 2024 года мэрия и муниципальные учреждения «Зеленый Владивосток» и «Содержание городских территорий» запустили программы по сбору шин. Уже убрано 100 тысяч единиц резиновых отходов, а это примерно один миллион килограммов.
После сбора покрышки везут на перерабатывающий завод в 20 километрах от Владивостока. Сначала их рубят на несколько частей, а затем превращают в резиновую крошку, из которой можно делать другие продукты.
Однако, несмотря на большие цифры сборов, ситуация меняется очень медленно. При смене сезона количество бесхозно валяющихся шин увеличивается с невероятной скоростью. Осенью и весной властям приходится убирать одни и те же территории по несколько раз.
Городские службы ликвидировали свалки резины на улицах Приморской, Надибаидзе, Назимова, Луговой, Баляева, Шилкинской, Шуйской и других территориях, но работники не знают, сколько еще продержится эта временная чистота, возможно, только что освобожденные от хлама точки придется очищать по второму кругу.
Замусорены и пригородные пляжи Владивостока. Шины, хоть и вещь тяжелая, уплывают в море, где портят жизнь его обитателям. Валяются покрышки и в лесах. Между тем резина разлагается около 100 лет, значит, несколько поколений флоры и фауны будут находиться под воздействием токсинов искусственного каучука.
Экологичная утилизация отходов еще не прижилась в быту россиян. По данным аналитического центра НАФИ, только 37 процентов жителей РФ сортируют мусор. И речь идет об обычных бытовых отходах, а с громоздкими шинами дела обстоят намного сложнее. Сжигать покрышки на свалках нельзя. Замначальника управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока Анна Демехина называет этот вариант худшим способом избавления от мусора. При горении выделяются токсичные вещества и остается большое количество сажи и металлического корда, который сам по себе является мусором и требует утилизации.
Что же делать со старыми шинами, ведь эта проблема нередко ставит владельцев авто в тупик? Резину лучше сдавать в бесплатные пункты приема, от нее также не откажутся автомобильные сервисы и перекупщики. При огромном желании можно доехать и до утилизационного завода, но для начала попробуйте сходить в ближайшую шиномонтажку. Город очень надеется на ответственность своих жителей.