С улиц Владивостока вывезли 100 тысяч покрышек

Что же делать со старыми шинами, ведь эта проблема нередко ставит владельцев авто в тупик? Резину лучше сдавать в бесплатные пункты приема, от нее также не откажутся автомобильные сервисы и перекупщики. При огромном желании можно доехать и до утилизационного завода, но для начала попробуйте сходить в ближайшую шиномонтажку. Город очень надеется на ответственность своих жителей.